Son günlerde ‘Bursa Bambaşka Olacak’ sloganıyla İnegöl’ün çeşitli yerlerinde bilboardlara asılan tabela merak konusu oldu. Reklamın üzerinde firma veya kurum adı yazmaması kafaları karıştırdı.

İnegöl’ün ana caddelerin de yer alan bilboardlara asılan ‘Bursa Bambaşka Olacak’ yazısı ilçede merak konusu oldu. Bazı vatandaşlar yaklaşan yerel seçimler nedeniyle parti propagandası zannederken, bazı vatandaşlarda bir firmanın reklamı olarak değerlendirdi.

İNŞAAT FİRMASININ REKLAMI

Yaptığımız araştırma sonucunda asılan bilboard reklamlarının, ‘Bursa'da 2023 bambaşka olacak’ sloganıyla reklam veren Bursa’daki bir inşaat firmasına ait olduğu ve yakın zamanda açılacak bir yaşam ve eğlence merkezinin tanıtımı olduğu ortaya çıktı.