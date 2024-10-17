Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Karar metninde, bu tutumun yurt içi talepteki dengelenme, Türk lirasının reel değerlenmesi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme sayesinde aylık enflasyonun düşüşünü destekleyeceği vurgulandı.

Eylül ayı verilerine göre, enflasyonun ana eğiliminde bir artış gözlemlendiği belirtilirken, üçüncü çeyrek göstergelerinin yurt içi talebin yavaşladığını ve bu durumun enflasyonu aşağı çekici bir etki yaratabileceğini işaret ettiği ifade edildi. Temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam etmesine rağmen, hizmet enflasyonunda iyileşme bekleniyor. Ancak enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliklerin arttığına dikkat çekildi.

Karar metninde, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci için risk oluşturmaya devam ettiğine değinildi. Merkez Bankası, enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanmadan sıkı para politikasını sürdüreceğini ve enflasyonda olumsuz bir gelişme olması durumunda gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

Kredi ve mevduat piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra, likidite koşullarının da dikkatle izleneceği belirtilirken, gerektiğinde ek makroihtiyati adımların atılacağı ifade edildi. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın etkilerini göz önünde bulundurarak, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak koşulları oluşturmayı hedefliyor.

Kurul, fiyat istikrarını sağlama amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kullanacağını ve kararlarını veri odaklı, öngörülebilir ve şeffaf bir çerçevede alacağını kaydetti.