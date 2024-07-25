Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni mevduat hamlesiyle dikkat çekti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından Türk Lirası (TL) mevduat hesaplarına geçişi teşvik etmek amacıyla bazı düzenlemeler yaptı. 22 Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek bu düzenlemeler kapsamında, KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faizinin %80'inden %70'ine indirildi ve yeni açılacak veya yenilenecek hesaplara ek getiri ödenmeyeceği açıklandı.
Bu adımla birlikte, TL mevduat hesaplarının oranının artırılması ve KKM hesaplarının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, bu düzenlemenin ardından mevduat faizlerinin 2-3 puan artarak %49-50,5 seviyelerine çıkması bekleniyor.
İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi:
Denizbank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 602 TL
Garanti
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 35
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 536 TL
ING
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 36 bin 469 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL
Halkbank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 33
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 49 TL
VakıfBank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL