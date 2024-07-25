Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni mevduat hamlesiyle dikkat çekti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından Türk Lirası (TL) mevduat hesaplarına geçişi teşvik etmek amacıyla bazı düzenlemeler yaptı. 22 Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek bu düzenlemeler kapsamında, KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faizinin %80'inden %70'ine indirildi ve yeni açılacak veya yenilenecek hesaplara ek getiri ödenmeyeceği açıklandı.

Bu adımla birlikte, TL mevduat hesaplarının oranının artırılması ve KKM hesaplarının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, bu düzenlemenin ardından mevduat faizlerinin 2-3 puan artarak %49-50,5 seviyelerine çıkması bekleniyor.

İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi:

Denizbank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 602 TL

Garanti

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 35

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 536 TL

ING

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 36 bin 469 TL

Akbank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL

Halkbank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 49 TL

VakıfBank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 32 gün

Faiz: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL