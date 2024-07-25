Özellikle KOAH, astım, bronşektazi gibi kronik solunum yolu hastalıklarının yanı sıra ameliyata girecek hastalarda da anestezi öncesi ve sonrası solunum fizyoterapisi uygulanarak solunum kapasitesini artırabildiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferzat Zonüzi, "Solunum fizyoterapisinin temel ilkelerinde nefes almayı kolaylaştırmak, balgam çıkarmayı artırmak ve solunum kaslarının güçlenmesini sağlamak ve öksürük refleksini artırmak yer almaktadır" dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferzat Zonüzi, solunum fizyoterapisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Doğru nefes almanın sağlığımıza olumlu, hastalıklarımıza olan iyileştirici etkilerinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Op. Dr. Ferzat Zonüzi, toplumda pek çok kişinin gerçekten doğru nefes almayı bilmediğine dikkat çekti.



"Akciğer kapasitemizi sandığımızdan az kullanıyoruz"

Çoğumuzun akciğer kapasitemizi sanılanın çok daha altında kullandığını işaret eden Op. Dr. Zonüzi, tıpta "pulmoner rehabilitasyon" olarak da adlandırılan solunum fizyoterapisinin çeşitli solunum problemleri olan, farklı şiddetlerde solunum güçlüğü yaşayan hastalar için uygun bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.



"Amaç solunum kapasitesini artırmak"

Solunum fizyoterapisi tedavisinde amacın hastanın solunum kapasitesinin artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğunu ifade eden Op. Dr. Zonüzi, "Solunum fizyoterapisinin temel ilkelerinde nefes almayı kolaylaştırmak, balgam çıkarmayı artırmak ve solunum kaslarının güçlenmesini sağlamak ve öksürük refleksini artırmak yer almaktadır" dedi.



"KOAH, astım ve bronşektazi hastalıklarında daha sık kullanılıyor"

Özellikle KOAH, astım, bronşektazi gibi kronik solunum yolu hastalıklarının yanı sıra herhangi bir ameliyata girecek olan hastalarda da anestezi öncesi ve sonrası solunum fizyoterapisi uygulamalarının gelişebilecek solunumsal sıkıntıların önlenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Ferzat Zonüzi, "Solunum fizyoterapisi genellikle egzersizler, postür değişiklikleri, nefes ve solunum fizyoterapisi teknikleri ile cihaz kullanımı gibi yöntemlerden oluşur. Sigara içen bir hastanın sigarayı bırakması veya kilo vermesi gibi adımlar da solunum fonksiyonlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilir" şeklinde konuştu.



"Nefes darlığı gibi dirençli semptomlara karşı etkili"

Solunum fizyoterapisinin Kovid-19 döneminde de nefes darlığı gibi dirençli semptomlar yaşayan kişilere yönelik başarıyla uygulandığını hatırlatan Op. Dr. Zonüzi, tedaviyle hastanın fiziksel durumunu iyileştirmek, semptomları azaltmak, doğru ve etkili nefes alma eğitimleri vermek ve yaşam kalitesini yükseltmenin hedeflendiğini belirtti.



Solunum fizyoterapisinin faydaları

Op. Dr. Zonuzi, solunum rehabilitasyonun faydalarını ise şu şekilde sıraladı:

"Solunum fizyoterapisi, akciğer kapasitesini artırarak egzersizlere ve efor sarf etmeye uyumu kolaylaştırır. Solunum cihazlarına bağımlılığı azaltır. Nefes darlığını azaltarak yaşam kalitesini yükseltir. Göğüs ve kol kaslarına yönelik egzersizlerle kuvvet ve fonksiyon artışı sağlar. Hastaneye yatış ve acil başvuruları azalır. Hastanede yatan vakalar için yatış süresini kısaltır ve sağ kalım oranını artırır. Depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik semptomlarda azalma ve motivasyonda artış görülür. Uzun yürüyüşler gibi aerobik egzersizlere imkan sağlar"

Kaynak: İHA