Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO), Hüseyin Halil meslek mensupları olarak ağır iş yükü altında ezildiklerini belirterek konuşmasına başladı. Halil, "Mali müşavirler ve muhasebe mesleği uzun süredir yangın yerine dönmüş, geldiğimiz son noktada insanca çalışma ve yaşama şartları maalesef tamamen ortadan kalkmıştır. Oysa; dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birinin oluşmasına sebep olan ne mali müşavirdir ne de vergi mükellefidir. Tüm sorumluluk, ülkeyi yöneten siyasi otoriteye aittir. Bu yüksek enflasyonun sonuçlarının katlanıcısı da vergi mükellefleri ne de mali müşavirler olmamalıdır. Siyasi otoritenin hatalı politikaları tek nedendir. Nitekim siyasi otorite politikasını değiştirmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sistemleri, uzun zamandır düzenli çalışmamaktadır. Geçici vergi dönemlerinde doğru bilanço yapmanın ve doğru vergi hesaplanmasının imkanı yoktur. Döneminde yapılmayan bilançonun da kimseye faydası olmayacaktır. Vergi mükelleflerinin doğru bilanço bilgileri yalnızca vergi hesaplaması için değildir" dedi.

Halil, geçici vergi dönemlerinde yapılacak bilançolar, vergi mükelleflerinin finansman ve krediye ulaşma imkanlarını zorlaştıracağını ifade ederek geçici vergi dönemleri itibariyle bilanço yapıp vergi vergi hesaplamamanın düşünülmemesi gerektiğini dile getirdi. Halil, "Mali idareye ve vergi mükelleflerine hiçbir faydası olmayacak olan bir uygulamanın angaryası, meslek mensuplarımıza yüklenemez. Halil, "Son geçici vergi uzatmasının 'Son kez ve vergi mükellefleri lehine' yapılıyor olması, mesleğin ve meslektaşların yok sayılması asla kabul edilemez. Enflasyon muhasebesi yıllık olarak uygulanmalı ve sonuçları yıllık olarak bilançoya yansıtılmalıdır. Meslek örgütümüz 31 Aralık 2023 mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmuş, kamu otoritesinin ve vergi mükelleflerinin doğru verilerle vergi ödevini yerine getirmesine yardımcı olmuştur. Ülkemizde toplanan her kuruş verginin doğru şekilde hesaplanmasında meslektaşlarımızın katkısı büyüktür. Üst birliğimiz TÜRMOB'un tüm bu yaşananlar karşısında yeteri kadar tepki gösterememesinin ve meslek mensuplarını yanlış yönlendirmesinin sonucuna da meslektaşlar katlanmamalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son uzatmasındaki ifadelerine tek kelime dahi etmeyen TÜRMOB'un yaşanan sürece tepki gösteren meslek mensuplarını vicdansızlıkla suçlaması ve kınaması ise asla kabul edilemez. Meslektaşlarını ötekileştiren, kutuplaştırıp ayrıştıran ve yalan söyleyen bu yönetim anlayışını, ulusal ve yerel işbirlikçileri de dahil kınıyoruz" şeklinde konuştu.