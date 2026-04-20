İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lere yapay zeka dönüşümüne uyum için yapay zeka hazırlık kontrolü yapma çağrısında bulunarak, 'Hannover Sanayi Fuarı'nda yapay zekanın hızla makinalara, robotik sistemlere ve üretim süreçlerine gömüldüğüne tanıklık ediyoruz. Bu bize şunu söylüyor; Türkiye'deki her KOBİ'miz, üretim ve iş süreçlerini süratle yapay zekaya tam uyumlu hale getirmeli' değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Almanya'nın Hannover kentinde bugün başlayan ve Türkiye milli katılımını İTO'nun organize ettiği Hannover Sanayi Fuarı'na Türkiye'nin 57'si milli katılım alanında olmak üzere toplam 83 firma ile katıldığını söyledi. Türkiye'nin milli katılım alanlarının fuarın 5 ayrı salonunda yer aldığını belirten Avdagiç, 'Milli katılım çatısı altındaki 57 firmaya ek olarak 26 Türk firması da bireysel katılımcı olarak fuarda ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. 2026 yılında toplam 83 firma ve kuruluşla ev sahibi Almanya dışında, yabancı ülkeler arasında 4'üncü sırada yer alıyoruz' bilgisini verdi.

Yapay zekanın bir gelecek vaadi olmaktan çıkarak, sanayinin bir gerçeği haline geldiğine değinen Şekib Avdagiç, değişen jeopolitik tablo karşısında endüstriyel siber güvenliğe yönelik taleplerin hızla arttığını ve yapay zekânın bu alanda belirleyici teknoloji haline geldiğini kaydetti.

'Beş parmaklı ele sahip, taşıma ve montaj robotları geleceği belirleyecek'

Avdagiç, şunları söyledi: 'Tork kontrollü, yani her eklemdeki kuvveti hassasiyetle algılayıp ayarlayabilen beş parmaklı ele sahip, malzeme taşıma ve montaj için özel tasarlanmış robotlar geleceği belirleyecek. Türk girişimcisi olarak bugün küresel ticaretin kuralları yeniden yazılırken üretimden ihracata, lojistikten finansmana kadar her halkada rekabet gücümüzü bir adım daha ileri taşımak zorundayız. İTO olarak ısrarla üzerinde durduğumuz gibi sanayinin Türkiye'nin GSYH'si içindeki oranını mutlaka yüzde 20'lerin üzerine süratle çıkarmamız lazım. Ancak bu oranın arkasında katma değeri yüksek, teknoloji yoğun ve markalaşmış bir üretim yapısıyla desteklenmesi büyük önem taşıyor' diye konuştu.

İTO'nun 800 bini aşkın üyesinin büyük firmaların yanı sıra KOBİ'lerden oluştuğunu hatırlatan Avdagiç, 'Hannover Sanayi Fuarı'nda yapay zekanın hızla makinalara, robotik sistemlere ve üretim süreçlerine gömüldüğüne tanıklık ediyoruz. Bu bize şunu söylüyor; Türkiye'deki her bir KOBİ'miz, üretim ve iş süreçlerini süratle yapay zekaya tam uyumlu hale getirmeli. KOBİ'lerimiz yapay zekaya hazırlık kontrolü yapmalı' çağrısında bulundu.

'Near-shoring Türkiye için tarihi fırsat penceresi'

Avrupalı satın almacıların son yıllarda 'yakın coğrafyadan tedarik' (near-shoring) stratejisine yöneldiğine vurgu yapan İTO Başkanı Avdagiç, 'Bu eğilim Türkiye için tarihi bir fırsat penceresi açtı. Türkiye coğrafi yakınlığı, üretim esnekliği, nitelikli iş gücü ve lojistik altyapısıyla bu denklemin tam merkezine oturuyor. Hannover'de stant açan Türk firmalarımız bu tezi kanıtlıyor' dedi.

Avdagiç, İTO'nun yapay zeka alanındaki çalışmalarına değinerek, 'İTO olarak kısa süre önce düzenlediğimiz 'Dijitalleşme ve Yapay Zeka: Veriden Değer Üretmek' etkinliğiyle iş dünyamızda yeni bir farkındalık oluşturduk. Bu programı 'Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkileri' konferansıyla ileri taşıyacağız. 800 bini aşkın üyemizin bu sürece en doğru şekilde adapte olması için eğitimden etkinliklere kadar çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz' dedi.

Oda'nın 2018'den itibaren dijitalleşme ve yapay zeka alanında öncü çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Avdagiç, bir İTO Teknoloji Ekosistemi oluşturarak, SoftITO, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Teknopark İstanbul adıyla birbirini tamamlayan üç kritik yapıyı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Hannover Sanayi Fuarı'nda 'savunma üretim alanı' ilk kez açıldı

Fuarda bu yıl ilk kez oluşturulan 'Savunma Üretim Alanı'na da dikkat çeken Avdagiç, bu adımın Hannover Messe'nin genel sanayi odağı içinde şimdilik sınırlı ancak dikkat çekici bir yenilik olduğunu ifade etti. Alanda Türkiye'den bir firmanın da yer aldığını belirten Avdagiç, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemenin uluslararası platformlarda ilgi görmeye başladığını söyledi.

Avdagiç, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği ülkelerinin artan savunma bütçesine değinerek, 'Avrupa Savunma Ajansı verilerine göre AB ülkelerinin savunma harcamalarının 2025'te 381 milyar euroya yükseldiğini belirtti. Avdagiç, 'Avrupa Birliği 2030 yılına kadar 800 milyar euroya varan bir savunma harcaması öngörüyor. Türkiye, savunma teknolojisi üretiminde de Avrupa'nın en önemli ortaklarından biri olacaktır' dedi.

Türk girişimcilerinin elektrikli araç batarya hücresi üretiminden, geri dönüşüme kadar uzanan değer zincirine daha fazla eğilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, sözlerini 'Türkiye Hannover 2026 fuarında Çin, Brezilya, Kanada, Hollanda, İtalya ve Hindistan gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya. Ancak biz Türkiye olarak bu yarışa sadece katılmıyor, madalya hedefliyoruz' diyerek bitirdi.

Hannover Sanayi Fuarı 24 Nisan'a kadar ziyarete açık kalacak.