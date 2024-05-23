Özel Marmara Evleri İhlas Fen ve Anadolu Lisesi tarafından Meslek Tanıtım Paneli (METAP) düzenlendi. Panelde kişisel tecrübelerini ve sektörleriyle ilgili bilgiler aktaran konuşmacılar, öğrencilerden gelen sorulara cevaplar vererek önemli tavsiyelerde bulundu.

İhlas Koleji tarafından geleneksel hâle getirilen METAP’a bu sene alanında söz sahibi olan İhlas Koleji mezunlarından Elektrik Elektronik Mühendisi Dr. Ahmet Hakan Coşkun, Diş Hekimi Ahmet Murat Artuç, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Cafer Talha Şeker ve Edebiyat Öğretmeni Furkan Özdemir konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin konuşmacılarından Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Cafer Talha Şeker, üniversite diplomasının tek başına bir işe yaramadığını, hayat şartlarının ve teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada yaşandığını vurguladı. Şeker konuşmasının devamında “Üniversite eğitimi bu hızlı dünyada çoğu gencin maddi ve manevi ihtiyacına cevap veremiyor. O hâlde önce bu hayattan ne istediğimize karar verelim, kendimizi tanıyalım, sonra kendimize göre iyi bir bölüm okumaya gayret edelim. Ama kendimizi mutlaka üniversiteden ayrı olarak geliştirelim. Maddiyatın bir şekilde kazanıldığı ve kaybedildiği bu rekabet dünyasında bizi ayakta tutan maneviyat olacaktır, bunu asla unutmayalım!” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur panelin sonunda panelistlere teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. Panel konuşmacılar ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.