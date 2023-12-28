Bugün sabah saatlerinde termometreler 6 derece olarak ölçülürken gün içerisinde puslu ve parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık 16 derece seviyelerinde ölçülecek.

Cuma termometreler sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde puslu ve parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 17 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık ise 18 derece seviyelerinde seyrediyor.

Pazar sabah saatlerinde termometreler 7 derece olarak ölçülürken gün içerisinde sağanak yağış geçişleri ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 15 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 14 derece seviyelerinde olacak.