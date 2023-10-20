Sıcaklıkların bugünden itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik, "Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek" dedi.

BURSA İÇİN HAVA DURUMU

Bugün sabahın erken saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak gibi görünüyor. Gün ilerledikçe hava az bulutlu olacak ve güneşli anlar da gözlemlenebilir.

Cumartesi sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gçkyüzüyle birlikte termometreler 29 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Pazar sabah saatlerinde 15 derece olarak ölçülürken gün içerisinde az bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 28 derecelere kadar gerileyecek.

İNEGÖL İÇİN HAVA DURUMU

İnegöl’de bugün en yüksek sıcaklık 27 derece en düşük sıcaklık 5 derece olması bekleniyor.