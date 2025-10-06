Olayda yolcular kısa süreli panik yaşarken, güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde seyir halindeki metroda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek sesle konuşma sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ihbarı üzerine metro güvenlikleri duruma müdahale etti. Saldırgan şahıs ekipler tarafından metrodan indirilirken, sefer bir süreliğine durduruldu.

Kavga sırasında yolcular korku dolu anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA