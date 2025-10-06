Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı SEKA Kağıt Müzesi’nin yetkilileri, 25-26 Eylül’de Macar Kağıt Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumda, kağıt tarihi ve kültürüne yönelik paylaşımlarda bulundu. Program kapsamında, farklı ülkelerden gelen uzmanlarla bilgi alışverişi yapıldı.

Sempozyumun ardından Hamburger Containerboard Kağıt Fabrikası’nı ziyaret eden yetkililer, üretim süreçleri hakkında teknik bilgi aldı. Ziyaretlerde, Türkiye ve Macaristan’ın kağıtçılık geçmişine vurgu yapılarak iki ülke müzeleri arasında ortak projeler geliştirilmesi ve ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde adımlar atıldığı bildirildi.

Müze yetkilileri, uluslararası buluşmaların, kağıdın kültürel miras olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda yeni iş birliklerine zemin hazırladığını belirtti.