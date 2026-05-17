Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde uzun yıllardır ticari faaliyetleriyle tanınan Aydın Çavuşoğlu, bölgede “Osman Ağa” lakabıyla bilinen Osman Çavuşoğlu’nun oğluydu.

Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs akşamı Alanya’daki akaryakıt istasyonunda yer alan ofisinde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, acil olarak ameliyata alınmış ve yoğun bakımda tedavi süreci başlamıştı.

Olayın duyulmasının ardından hastane önünde yoğunluk yaşanmış, çok sayıda yakını ve vatandaş gelişmeleri takip etmek için hastaneye gelmişti. Mevlüt Çavuşoğlu da kardeşinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeler üzerine yurt dışı programını yarıda keserek Türkiye’ye dönmüştü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, ilk değerlendirmelerde mevcut deliller kapsamında üçüncü bir kişinin eylemine rastlanmadığı belirtilmişti. Soruşturmayla ilgili resmi makamların çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Aydın Çavuşoğlu’nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Alanya Türkler Merkez Mezarlığı’nda defnedileceği açıklandı. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.