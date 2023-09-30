Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Bursa İl Kongresi Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mevcut MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin'in tek aday olduğu seçime MHP'li delegeler de yoğun katılım gösterdi. Kongrede güven tazeleyen Tekin’in yönetiminde İnegöl’den 2 isim yer aldı.

MHP Bursa, 14. Olağan Bursa İl Kongresi Muhammet Tekin'in tek adaylığı ile Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yeni yönetimde İnegöl’den işadamı Bilal Doğan ve Avukat İsmail Yağlı yer aldı.

Gerçekleştirilen kongreye, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın,Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Eski İl Başkanı Cihangir Kalkancı, İl Başkanı Muhammet Tekin, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Saltık, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Gerçekleştirilen kongrede Divan Başkanlığını yürüten MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Kongre takvimimiz ciddi mesafe aldı. İlçe kongrelerimizin tamamını bitirdik. 50 il kongremiz tamamlandı. Bursa ile birlikte 60 ili aşkın kongre tamamlanmış olacak. 15 Ekim itibariyle nihayete erecek. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz coşkuyla, demokratik olgunlukla geçti. Yerel seçimler yakın. Titiz bir çalışma ile yerel seçimlerin startını vermiş bulunuyoruz. Adım adım 2024, karış karış Mahalli İdareler seçimlerine hazırlanıyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde nasıl ülkesine sahip çıkmış ise yerelde hak ettiği hizmetleri kadrolarımız ile alacaktır. Kongremiz hayırlara vesile olsun" dedi.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, “Siyaset piramidin tepesi, şuurlu yapıldığı zaman o milletin istikbaline büyük hizmet aracı. Devletin dünya işlerini düzenleyen bilim dalı. Biz ülkücüler Türk milletinin yarınlarını rüyalarında düşünen insanlar, her alanda varlık mücadelesini rol model haline getiren siyasi bir hareketiz. Bunları yaparken bulunduğumuz yüz yılı iyi anlamak, her türlü sömürü sisteminin yeni usullerini tanımak siyaseti bir uyanık şuurla yapma gayretindeyiz. Derdimiz gayemiz bu. Psikososyo politik açıdan bu ülkeye çok operasyonlar çekildi ve çekilmeye devam ediyorlar. Örneğin gezi olayları. İşte bu haktan görünen suretlerin uyanık şuura sahip ülkücü hareket bozmuştur. Bozmaya da devam edecektir.”

"BURSA SOKAKLARINI SİZE DAR EDECEĞİMİ BİLMENİZİ İSTİYORUM"

“Özellikle ülkücü damardan konuşuyorum. Çünkü Bursa dünden bugüne cezaevlerinde bile ülkücü geleneğe sahip çıkmış o ölçüyü muhafaza etmiş bunu bir şuur olarak günümüze taşıyabilmiş ağabeylerimizin sayesinde. Bu salonda toplanabildik ve bu bilinci siyaset olarak insanımıza anlatmış oluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaseti etkileyeceğini zanneden namertler, eğer Allah bize güç kuvvet ve canımızı bu bedende bırakırsak o Bursa sokaklarını size dar edeceğimi bilmenizi istiyorum. Bunu buradan ilan ediyorum.”

"TÜRK MİLLETİ, MİLLİYETÇİ HAREKETİN SAHİBİDİR"

“Milliyetçi Hareket bu kadar operasyonlara algı oyunlarına teşrih edilecek bir siyasal hareket olamaz. Türk milleti Milliyetçi Hareket'in sahibidir. Ülkücüler Türk milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahipleridir. Türk tarihini Mustafa Kemal'e kadar getirebiliriz. Ve onunla yeni bir cumhuriyet şahlanışından bahsedebiliriz. Bahsetmeliyiz. Abdülhamit'in bizim olduğunu, Atatürk'ün de bizim olduğunu, cumhuriyet ve Osmanlı düşmanlığı yapmanın hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını bilen entelektüel altyapıya sahip bilinç insanlarıdır ülkücü hareket. o itibarla yağmurlara bakarken beka meselesini düşünürken MHP'nin 1969 kongresindeki kurucu lider kadrosundan Dündar Taşer Bey'i, Türkmen beyimiz ifadesiyle Anadolu'yu anlatırken, Anadolu'daki zorluğumuzu anlatırken biz çadırımızı geçiş yoluna kurmuşuz diyordu. Bugün beka meselesinin ne olduğunu anlamayan o siyasi zevat, siyaset yaparken atsızdan başbuğumuzdan, MHP'nin dününden bahsetmek gibi bir rezaletin kendilerinin düştüğü bir zilletin içine düşmemeliler.”

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Başkanlığa Muhammet Tekin tekrar seçildi.

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