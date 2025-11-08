Bursa’da şehit ve gazi aileleri ile buluşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Terörsüz Türkiye hedefinin bin yıllık kardeşliği yaşatacak kararlılık olduğunu belirterek, "MHP, bütün vatandaşlarımızı Türk Milleti kimliği altında kucaklamaktadır. Bölücü terör örgütünün farklı maskelerle karşımıza çıkmasına Türkiye Cumhuriyeti asla izin vermeyecektir. Cumhur İttifakı tam bir uyum içinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizden tamamen temizlemeye kararlıdır." dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde şehit aileleri, gaziler, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP İlçe Başkanı Suat Buldu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Büyükataman’a, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Nurtaç Usta, Bursa KAÇEP Başkanı Tuğba Şentürk Yılmaz, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer eşlik etti.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Açılış konuşmasını yapan MHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Suat Buldu, ilçede milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir teşkilat olduklarını vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

"Dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak"

Suat Buldu’nun ardından kürsüye gelen Genel Sekreter ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Merkezi tarafından yürütülen "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbet programı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Yaklaşık 10 dakikalık konuşmasında MHP’nin saha çalışmalarına ve Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin önemli mesajlar veren Büyükataman, şunları söyledi:

"Köylerden kentlere, mahallelerden hanelere uzanan gönül köprüleri kuruyoruz. Dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayana kadar çalışacağız.

Siyaset anlayışımızda günübirlik tartışmalara, koltuk hesaplarına yer yoktur. Biz, milletimizin refahını ve huzurunu her şeyin üzerinde tutuyoruz."

"Terörsüz Türkiye vizyonu, devlet politikası haline gelmiştir"

Büyükataman, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaparak, bu vizyonun Cumhurbaşkanı’nın desteğiyle bir devlet politikası haline geldiğini ifade ederek şunları söyledi: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024 tarihinde attığı adım, Cumhurbaşkanımızın da sahiplenmesiyle bir devlet politikası haline gelmiştir. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve Türkiye’den çekilmesini açıklaması, bu vizyonun ne kadar doğru ve yerinde olduğunu göstermiştir."

Türklüğün vazgeçilmez bir kimlik, Türk milletinin ise ortak bir çatı olduğunu belirten Büyükataman, "MHP, bütün vatandaşlarımızı Türk milleti kimliği altında kucaklamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefi, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatacak kararlılığın adıdır." dedi.

"Cumhur İttifakı kararlı, kazanan Türkiye olacaktır"

Konuşmasında dış tehditlere de değinen Büyükataman, bölücü terör örgütlerinin farklı isimlerle yeniden yapılanma çabalarına şu sözlerle dikkat çekti: "Bölücü terör örgütünün farklı maskelerle karşımıza çıkmasına Türkiye Cumhuriyeti asla izin vermeyecektir. Cumhur İttifakı tam bir uyum içinde terörü hem ülkemizden hem de bölgemizden tamamen temizlemeye kararlıdır. Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacaktır."

Zeytin ve şap hastalığı gündeme geldi

Konuşmaların ardından programda, bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan zeytin üretimi ve açıklanan alım fiyatlarıyla ilgili yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, son günlerde bölgede etkili olan şap hastalığı hakkında veteriner hekimler tarafından alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar paylaşıldı.

Mustafakemalpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Akar, program sonunda İsmet Büyükataman’a muhtarların taleplerini içeren 14 maddelik bir dosya takdim etti.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.