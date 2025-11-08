İnegöl belediyesi ve Fransa'nın Cenon belediyesi arasında 2018 yılında kültür ve sanat alanıda işbirliği olarak başlatılan süreç bugün imzalanan kardeş şehir protokolü ile taçlandırıldı. Kardeş şehir protokolü imza töreni, Fransa'nın Cenon şehrinde

İnegöl Belediye Başkano Alper Taban ve Cenon Belediye Başkanı Jean Francois Ergon tarafından imzalandı. İmza törenine Bordeaux Başkonosluğu Yetkilileri, İnegöl ve Cenon Belediyesinden Meclis üyeleri ve çok sayıda Türk vatansaşı katıldı. Ağırlıklı olarak Isparta Yalvaç ve İnegöllü hemşerilerimizin yaşadığı Cenon şehri ile imzalanan törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, kardeş şehir projesinin gerçeklesmesine katkıda bulunan Yalvaçlı ve Posoflu hemşerilerimize ve Cenon belediyesinin Türk kökenli başkan yardımcıları Hurizet Günder ve Cihan Karaya'da ayrıca tesekkur etti.

Cenon belediyesi konser ve etkinlik salonu Rocher Palmer'de Türk ve Fransız bayraklarının milli marşlar eşliğinde göndere çekilmesi ile başlayan imza törenine Bordeaux Konsolosu Burak çoban, Eski Bordeaux Başkonsolosu Cem Kahyaoğlu Bordeaux da faaliyet gösteren Türk dernek başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, iki şehir arasındaki ilişkinin geçmişine değinerek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Cenon ile İnegöl Belediyesi olarak kardeş şehir protokolümüzü imzaladık ancak bizim Cenon ile bağımız çok daha eskiye dayanıyor. Burada Posof'tan, Yalvaç'tan gelen vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları bir bölge olarak tanımlıyoruz. Bizimde İnegöl'ümüzde Posof şehrinde yaşayan çok miktarda vatandaşlarımız var İnegöl'e değer katan. İnegöl Belediyesi de İnegöl Posof Kültür ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla bu bölgede ikili ilişkilerin artırılmasında çok ciddi katkıları olmuştur. Bu bağlar neticesinde Cenon ve İnegöl arasında 2014 yılında imzalanan dostluk ve kültürel iş birliği anlaşmasıyla ilişkilerimiz daha da güçlenmiştir. İnegöl'ümüzde bir cadde ve bir parka Cenon adını vermiş bulunuyoruz. Cenon adı şehrimizde yaşatılıyor, 10 yılı aşkın süredir karşılıklı ziyaretler ve dostluk köprüsünün kurulması neticesinde İnegöl'de Cenon Belediye Başkanı ve heyetini ziyaret ettik ve kardeş şehir protokolümüzüde imzaladık. Bugün aynı imzaları Cenon halkı huzurunda atmak için buradayız. İmzaladığımız kardeş şehir protokolü az önce sadece iki belediye arasındaki bir işbirliği belgesi değil iki halkın arasında atılmış kalıcı bir dostluk imzasıdır. Bu kardeşliği Cenon'un misafirperver topraklarında yeniden imzalamak bu dostluğu daha da derinleştirmek bizler için büyük bir onur olmuştur. Kardeşlik imzalarının atıldığı dönem de çok özel, bildiğiniz gibi bugün bu hafta Cenon Belediye Başkanı ve heyetini bizlerde şehrimizde zaman zaman festivallerimize davet ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar davetimize katıldılar, renk kattılar. Bizler de bugün Cenon şehrinin festivalinde özellikle bulunmak istedik. Festival kardeş şehir protokolünün imzalanması açısından aslında çok önemli bir imkan oldu. Çünkü bu festival çok kıymetli bir mesaj veriyor; Dünya farklı renklerin seslerin geleneklerin birlikte oluşturduğu bir mozaiktir, tıpkı bu festival gibi. Hepimiz farklı enlemlerde doğmuş olabiliriz ama aynı gezegende aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Dünyanın şifresi tıpkı burada olduğu gibi dostluk, kardeşlik ve barıştır. Bugün burada bir kez daha görüyoruz ki kültür, müzik, sanat, kardeşlik, dayanışma ve barış bunlar sınıf tanımayan değerlerdir. Dünyamızın her köşesinde insanlar aynıumutla yaşıyor. İşte bu festival bu umudu yaşatıyor. Cenon'dan İnegöl'e, Fransa'dan Türkiye'ye, Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya uzanan tüm enlemler boyunca bir insanlık zinciri kuruluyor. Bizde bugün buraya sadece bir kardeş şehir olarak değil; bir dost, bir ortak bir komşu olarak geldik. Çünkü inanıyoruz ki şehirler birbirine dokundukça insanlar birbirini tanıdıkça dünyamız daha barışçıl bir yer olacaktır. Bu vesileyle belediye başkanımıza ve Cenon halkına bu anlamlı festival ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim. Kardeşliğimizin uzun yıllar boyunca sürmesini diliyorum ve diyorum ki farklılıklarımız zenginliğimiz dostluğumuz geleceğimiz kardeşliğimiz dünyanın umududur" dedi.