Bilecik’te beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Barış Kılıç’ın organları dört hastaya umut oldu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altındayken hayatını kaybeden Barış Kılıç’ın ailesi beyin ölümü gerçekleşen evlatlarının organlarını bağışlayarak dört kişiye yeniden nefes olmasını sağladı. Kılıç’ın kalp, karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen hastalara umut ışığı oldu. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Barış Kılıç’ın anısına özel bir etkinlik düzenledi. Hastane mescidinde okutulan mevlidin ardından, Barış’ın hayrına hastane personeline ve vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Etkinlikte konuşan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Barış’ın ailesi, en zor anda büyük bir insanlık örneği göstererek başka hayatlara umut oldu. Organ bağışı, yaşamın en değerli mirasıdır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı organ bağışına duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.