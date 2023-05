MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayı Aziz Kömürcü, 14 Mayıs seçimlerine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Milletimiz gerçeklerin farkında, bu şehir Cumhur İttifakı ile ayağa kalkacak" dedi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - MHP Kahramanmaraş Milletvekili adayı Aziz Kömürcü, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizler Cumhur ittifakı milletvekili adayları olarak saha da seçimden çok yaralarımızı kısa sürede nasıl sararız, yeniden daha güçlü bir şekilde nasıl ayağa kalkarız onu konuşuyoruz. Millet ittifakının kimlerle iş birliği yaptığı ortada. Bu millet her zaman milli bir duruş sergilemiştir. 14 Mayıs seçimlerinde de öyle olacaktır. Seçimden sonra bir an evvel Kahramanmaraş’la ilgili adımları atacağız. Şimdiden çalışmalarımız başladı. Devlet millet el ele yaralarımızı sarıp en güçlü şekilde ayağa kalkacağız" diye konuştu.

Seçimlere kısa süre kalmasına rağmen yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Kömürcü, son 9 günün biraz daha hızlı ve yoğun geçeceğini söyledi.

PARTİMİZE İLGİ HER GEÇEN GÜN ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz darbe girişimindeki dik duruşu ve sonraki siyasi atılımlardan bahseden Kömürcü; "Şuan özellikle MHP vatandaşlarımız nezninde ciddi anlamda bir ilgi alaka olduğunu yani binlerce kapıyı çaldık onbinlerce insanın ekini sıktık dualarını istedik hayır dualarını istedik ve bize karşı MHP’ye karşı herhangi bir olumsuz şeyle karşılaşmadık aksine tam aksine şahın genel başkanımız devlet Bahçeli beyefendinin darbeden bu yana ülkemiz çok acı olaylarla karşılaştı geçmişte darbe, pandemi, bu Ukrayna savaşı ülkemi ciddi boyutta etkilendi arkasından orman yangını akabinde deprem asrın felaketi dediğimiz olay yaşadık bu süre içerisinde sayın genel başkanımızın duruşu ilkeli duruşu pazarlık yapmaksızın hesap yapmaksızın Türk devletinin ve Türk milletinin yanında durması vatandaşın izinde ciddi anlamda takdir görmüş durumda ve bunu vatandaşlarımızdan dinliyoruz aynı zaman da ve her kapıyı çaldığımızda ve bunu bize dile getiriyorlar bu genel başkanımızın duruşuyla alakalı vatandaşımız neszdinde ciddi anlamda takdir görmüş durumda ve bunu vatandaşlarımızdan dinliyoruz aynı zaman da her kapıyı çaldığımızda bunu bize dile getiriyorlar kendilerine bir hayranlık var Bu anlamda bizde çalışmalarımızı daha kolay yürütüyoruz diyebiliriz artı bununla birlikte de 6 şubatta da birlikte Bizim teşkilatlarımız Ülkü ocaklarımız saha da bir fiil çalışmalar yürüttüler ve hala yürütüyorlar bu bölgede her vatandaşa dokumaya çalıştılar her vatandaşın bir şekilde kendine ulaşıp ulaşmayan kim varsa onların yanında olmaya çalıştılar vatandaşlarımızı Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi yanlış bırakmadılar hiç zaman Türk milliyetçileri ülkücüler teşkilatımızı bunu da vatandaşlardan duyuyoruz" diye konuştu.

Kömürcü, 14 Mayıs'ta güzel bir netice alacaklarına inançlarının tam olduğnu söyledi.