Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Şebboy Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde Esnaf ziyareti gerçekleştirip, esnafın sorun ve talepleri dinlediler. İlgi ve alakayla karşılayan esnafa teşekkür ettiler. Akabinde İnegöl Kafkasspor’un 3.Lige çıkması sebebiyle düzenlenen Şampiyonluk Kortej yürüyüşüne katıldılar.

Bu ziyaretlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül, Belediye Meclis Üyeleri, Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Muhammet Tekin ile birlikte İnegöl Şavşatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ve İnegöl Posof Kültür ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdiler. Şavşatlılar Dernek Başkanı Murat Aydın ve Dernek Üyelerine, İnegöl Posof Dernek Başkanı Mahsuni Canbay ve Dernek Üyelerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretlerini ardından açıklama yapan Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

‘’Hepinizin bildiği üzere 14 Mayıs tarihinde ülkemizin kaderini belirleyecek çok önemli bir seçim var. Bu seçimlerin Ülkemize Milletimize Hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu seçim ne kadar ülkemizin milletimizin kaderini belirleyecek olsa da gönül coğrafyamızda ki bir buçuk milyarlık İslam Alemi’nin de kaderini belirleyecektir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifak’ı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçip, Milliyetçi Hareket Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinde ki Milletvekilliği sayısını arttırmak için sizlerden destek bekliyoruz, oy istiyoruz. 14 Mayıs Tarihi’nde sizlerden ricamız sandığa giderken, kimliğimizi yanınıza alırken vicdanlarınızı da yanınıza almanızı istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 100. Yılda yüz proje ile sahaya inmiş bulunmaktayız. Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘100 Sözü’nden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin yakalanabilmesi için "Yapay Zekâ Çalışmaları Merkezi" kurulacak. Milli teknoloji üretim merkezleri oluşturularak Ankara Türk Dünyası Bilimsel Araştırma Merkezi (ATAM) kurulacak. Uluslararası ulaştırma ve enerji koridorları üzerinde yer alan ülkemizin, lojistik ve ulaştırma altyapısı geliştirilerek "bölgesel lojistik merkezi üs" olması temin edilecek. Güney-kuzey ulaşım alt yapısının geliştirilmesi çerçevesinde, Samsun-Adana ve Trabzon-GAP hattına demiryolu, karayolu ve liman entegrasyonunu sağlayacak yatırımlar yapılacak. Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde stratejik hedefler doğrultusunda suyolu projeleri hayata geçirilecek. Küresel iklim değişikliği etkilerini azaltıcı, çevre şartlarını sürekli iyileştirerek yaşanabilir hale getirici politikalar uygulanacak, su havzaları korunacak, sınır aşan sular konusu milli stratejik bir politika olarak değerlendirilecek. Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir çalışma ile jeolojik etütlerle fay hatları, dere yatakları, kıyı şeritleri, tarım alanları ve doğal yapılar gibi imara uygun olmayan alanların tespit edilerek yerleşime kapatılması, üst ölçekli planların tamamlanması suretiyle düzenli kentleşmenin alt yapısının oluşturulması temin edilecek. Afet riski öncelikli yerlerden başlayarak kentsel dönüşüm projeleri uygulamaya konulacak, riskli yerlere ilişkin dönüşümlerde inisiyatifin devlette olacağı yasal düzenlemeler yapılacak. Herkesin insanca yaşayabileceği bir konutunun bulunması amacıyla dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın konut edinebilmesi için uygun yöntemler ve finansman modelleri uygulamaya konulacak. Muhtaç ve kimsesizler için devlet eliyle ve sosyal sorumluluk projeleriyle sosyal konutlar üretilecek. Yatırım ve teknolojiyi kırsal alanlara yöneltmek üzere, kalkınmayı destekleyecek tarım-sanayi entegrasyonunun sağlandığı kırsal cazibe birimleri olan "Tarım Kentleri" kurulacak, köy kalkınma planları yapılarak gelişme eğilimi yüksek olan köylerimizin çekim merkezi "merkez köyler" hâline gelmeleri sağlanacak” dedi.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Muhammet Tekin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

“Biz gittiğimiz yerlerde fikirlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak meselenin özünde Türk milliyetçiliği hangi etnik kökenden gelirse gelsin Anadolu’da yaşayan bu millete sadakat besleyen, Türkiye Cumhuriyeti Devletine gönülden bağlı olan her vatandaşımızı, aynı eşit haklara sahip yüce Allah’ın kutsal bir emaneti olarak görüyoruz. Bakış açımız bu şekilde biz biyolojik antropolojik yani ırk, soy, kan aramıyoruz insanlarda, yeter ki Türk devletine Müslüman Türk milletine Türk bayrağına ve bin yıldır Anadolu’yu vatan ettiğimiz bu coğrafyada, binlerce yıl daha yaşama arzusu gösteren her insanımızla birliktelik yapmayı kendimize şiar edindik. Bu inançla hareket ediyoruz. Biz milliyetçiliğin sosyal dokusunu bozmadan, millet kimliğini yok etmeden, birliktelik içinde bir dayanışma kültürü içerisinde var olmanın mücadelesini ortak verme adına Türk milleti diyoruz. Kendimizi doğru anlatıp konuyu sizin vicdanınıza bırakmak istiyoruz. Biz burada sizi ikna etmek için cümleler kuruyorsak burada bir samimiyet eksikliği var demektir. Ama biz meseleyi doğru anlatmaya çalışıp kendimizi doğru ifade edebilirsek, en nihayetinde sandığa gidildiği zaman herkes yanında bir nüfus kağıdı ve vicdanıyla gidecek. Bunun daha doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.