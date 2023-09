MHP İnegöl ilçe teşkilatı 14. Olağan kongresinde mevcut başkan Uğur Bayram güven tazeledi.

MHP İnegöl ilçe teşkilatı 14. Olağan kongresi gerçekleştirildi.

Sani Konukoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İlçelerin Başkanları, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından konuşan mevcut İlçe Başkanı Uğur Bayram, "2001 yılında İnegöl Ülkü Ocaklarına attığım adımla başlayan milliyetçi ülkücü hayatımı hâlâ büyük bir gururla sürdürmeye çalışıyorum. Okul teşkilatları, ortaöğretim birimi, ocak yöneticiliği ve İnegöl Ülkü Ocakları Başkanlığının hemen arkasından gelen Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Yöneticiliği, Teşkilat Başkanlığı ve Basın Sözcülüğü gibi görevlerle teşkilatımıza hizmet etmeye ve tecrübe sahibi olmaya çalıştım. 2014 Yerel Seçimlerinde İnegöl Belediye Meclis üyeliği adaylığı ve 2019 Yerel Seçimlerinde İnegöl Belediye Başkan Aday Adaylığı girişimlerinde bulundum. Spor Kulübü ve Sivil Toplum Kuruluşlarında yöneticilik, yerel gazetelerde ve ulusal medyada köşe yazarlıkları yaptım. Bu çerçevede, 22 yıllık fikir, cemiyet, teşkilat ve siyaset birikimimi siz kıymetli delegelerimizin onayıyla Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı olarak devam ettireceğim. Birbirinden değerli yol arkadaşlarımızla beraber sizleri en iyi şekilde temsil edeceğiz. 54 yıllık şerefli mazisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin mensubu olarak bizler gönül alarak, gönül yaparak, gönülleri kazanarak yola çıkacağız. Bizler yerel siyasetçileriz. Fakat bizi diğer siyasetçilerden ayıran özelliğimiz var. Bizler ülkücüleriz. Siyasetimiz yerel fakat ideallerimiz geneldir. Kendimiz İnegöl'de fakat Yüreğimiz Mescid i Aksa'dadır. Aklımız Kırımdadır, Balkanlardadır, Doğu Türkistan'dadır. İnegöl'ün kaldırımlarında yürürken ruhumuz bozkırın yüz yakan rüzgarında, Fergana Vadisinde at üzerindedir. Biz Hamzabey denince iç çeker, Turgutalp denince gurulanırız. Mezitler deyince aklımıza Batum gelir, Batum deyince Kafkasları hatırlarız. Esenköy'e gidince Srebrenitsa'dan acı bir ses duyar, Dadaş deyince Ermeni zulmüyle ah ederiz. Biri Anadolu der biz Milli Mücadele ile gururlanırız, diğeri Samsunluyum derse Mustafa Kemal'i hatırlarız. Velhasıl bir yanımız İnegöldedir, diğer yanımız tüm Türk ve Müslüman beldelerindedir. Değerli dava arkadaşlarım, muhterem büyüklerim; Siyasetin temizine, oyun helaline talibiz. Devleti Habur seviyesinden alıp Karabağ zaferine taşınmasına vesile olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin vurguladığı şekilde Cumhur ittifakının doğasına ve ruhuna uygun hareket ederek siyasetimizi geliştirecek, Milliyetçi ve ülkücü kadrolarla birlikte ülkemizi Cumhurun aydınlık siyasetiyle aydınlatacağız. Gönül alarak, gönül yaparak, gönülleri kazanarak, hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacak derin bir heyecan, engin bir hoşgörü ile yolumuza devam edeceğiz. Ekonomiden diplomasiye, sağlıktan spora, enerjiden ekonomiye, güvenlikten terörle mücadeleye, eğitimden sanata, sanayiden ulaştırmaya, kısaca hemen her alanda Türkiye’nin başarısı için mücadele eden Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarılı siyasetine İnegöl'den katkı sunacağız. Emperyalizme kurşun asker değil, emperyalizmin gövdesine kurşun olmak için mücadele edeceğiz. Bugün itibariyle mücadelemize yeni bir sayfa açıyoruz. Yönetici arkadaşlarımızla beraber omuz omuza mücadele etmeye hazırız. Sizlerin manevi desteğiyle her zorluğun üstesinden geleceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır. Unutmayalım ki, bizim kongrelerimizde kaybeden, başı öne eğilen, mahcup ve mağlup olan hiç kimse yoktur ve olmayacaktır. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizin hem yareni hem de yurduyuz. Arkadaşlık, dostluk ve ülküdaşlık hukukumuz hiçbir ayrım ve dargınlığa geçit vermeyecektir. Biriz, diriyiz, kardeşiz, hep birlikte Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz. Bu vesile ile sözlerime son verirken bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah'tan hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağolun, varolun, Allah'a emanet olun." dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise, "Yerel yönetimlerde herkes başarılarımızı görmektedir. Ben bu başarıların devam edeceğine ve inşallah mevcut Belediyelerimizle mevcut Cumhur İttifakıyla yolumuza devam edeceğiz. Bu durum Cumhur İttifakı’nın iki Genel Başkanının da almış olduğu bir karar. Milliyetçi Hareket Partisi’nin olduğu yerde hainlik ve Vatana göz dikme hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Bizi içerde ve dışarıda bölmek isteyenler şu mesajı da vermek isterim, boşuna uğraşmayın. Sadece geçin karşımıza yapmış olduğumuz hizmetlerle bizleri alkışlayın, bizlere destek verin. Genel Başkanımız da söylediği gibi ‘Bu davada kırgınlık ve kavga yoktur! Bu davada birlik ve beraberlik vardır!’ Partimizin kapıları herkese açıktır. Yeter ki davamıza hıyanet etmiş olmasın. Ben bu duygu ve düşüncelerle Kongremizin ilçemize ve memleketimize tekrar hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Büyük Kurultay hazırlıkları kapsamında il ve ilçe kongrelerine Türkiye geneline devam ediyoruz. Bugün de burada Bursa’mızın göz bebeklerinden olan İnegöl ilçemizin 14. Kongresini icra ediyoruz. Evvela Cenabı Hak’tan yeni yöneticilerimize, başkanımıza güç kuvvet vermesini niyaz ediyoruz. Çünkü bu dönem Milliyetçi Hareket’in her şeyiyle var olması gereken bir dönem. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs’ta yapılan Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhur İttifakı’nın netice almasıyla sonuçlandı. Türk Milletinin terazisinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Her türlü komploya, her türlü entrikayla Genel Başkanımız da tabiriyle Zillet İttifakı’nın yalan ve hilelerine rağmen Cumhur İttifakı’nın muvaffakiyetinin bugün de sağlandı. Şimdi bizlere düşen önümüzdeki yerel seçimlere odaklanmak. Hamdolsun biz Bursa’da onları imkan sağlamayarak kazandık. Birçok Büyükşehir’de maalesef Zillet kazandı. İşte bu Büyükşehirleri tekrar Cumhur’un idaresine tebliğ edebilmek için gayret bizlere düşüyor. Bu sebeple bu kongrede Milliyetçi Hareket Partisi taze yeni kanlarla yerel seçimlere hazır. İnşallah önümüzdeki hafta ilçe kongrelerimiz tamamlayacağız. Cenabı Hak nasip ederse ay sonunda da il kongremizi yaparak, büyük kongre hazırlığımızı tamamlamış olacağız. Cenabı Hak Partimize gönül verenlere güç ve kuvvet versin. Çünkü bu yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nin biraz önce Genel Başkanımızın mesajında da gördüğümüz gibi olanları muhafaza etmek ve yenilerini eklemek hedefiyle yola çıktık. İnşallah Bursa’da da Yenişehir Belediye Başkanımızı da yalnız bırakmayacağız. Umarım bu gayretlerimiz de Milletimiz tarafından takdir edilir. İnegöl İlçe Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Uğur Bayram Başkanlığındaki yönetim kurulu üyeliklerine İbrahim Balkan, Behzat Doğan, Bekir Kocabıyık, Lütfü Alperen, Alper Pakoğlu, Dilek Kurşunel, Ramazan Saadettin Öner, Elif Mecit, Cihan Demirtaş, Sedat Benli, Sinan Kocabey, Rahmi Sağdıç, Özlem Gamze Kocal, Enes Gürler, Eren Can Akdeniz, Furkan Arslan, Enes Üçkardeş ve Ertuğrul Akgün seçildi.

İbarhim Uslu