Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 1962 yılında doğan Zırhlıoğlu, 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden başarıyla mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Matbaa sektöründe faaliyet gösteren bir işletme sahibi olarak kendi işini kurmuştur.

Zırhlıoğlu, siyasi hayatına 1987 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi'nin Yıldırım İlçe Teşkilatı'nda görev alarak başlamıştır. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçiş yaparak, MHP'nin Yıldırım İlçe ve İl Teşkilatları'nda çeşitli kademelerde görevler üstlenmiştir. Siyasi başarısını göstererek 2002-2003 yıllarında MHP Bursa İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

2004 yılında MHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılan Zırhlıoğlu, bu süre zarfında partisinin merkez disiplin kurulunda da önemli görevler üstlenmiştir.

Zırhlıoğlu'nun ailesine de değinmek gerekirse, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminde Bursa'nın 2. bölgesinden milletvekili olarak görev yapmaktadır.