Yaptığı açıklamada CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin’in sözlerini “ibretle takip ettiğini” belirten MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, CHP’li Şahin’in milliyetçilik konusunda kendilerine ders verecek konumda olmadığını ifade etti. Şahin’in söylemlerinin toplumsal birlik ve beraberliğe zarar verebileceğini vurgulayan MHP’li Başkan, yerel siyasette kullanılan dilin dikkatli seçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Açıklamada, yerel bir siyasetçinin “boyunu aşan sözler söylememesi” gerektiği belirtilirken, oy kaygısıyla toplumsal gerilimi artıracak açıklamalardan kaçınılması gerektiği ifade edildi. MHP İlçe Başkanı, Şahin’in MHP mensuplarını hedef alan açıklamalarının “toplumsal kaos hesaplarına hizmet ettiğini” savundu.

MHP’li Başkan, Şahin’i “Terörsüz Türkiye” sürecine zarar verecek açıklamalardan uzak durmaya davet ederken, CHP’li yöneticilerin ülke gündemine yönelik değerlendirmeleriyle ilgili eleştirilerini de dile getirdi. Yerel siyasetin dinamiklerine dikkat çeken Başkan, genel politikaların yerelde aynı etkiyi yaratamayacağını, aksi durumda bunun toplumsal sorunlara yol açabileceğini söyledi.

İnegöl’ün ticari hacmi ve girişimciliği bakımından büyük, yüzölçümü dolayısıyla çok da büyük sayılmayacak mümtaz bir şehir olduğunu vurgulayan MHP İlçe Başkanı, açıklamasının sonunda CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin’e, CHP seçmenleri ve üyelerine selam ve saygılarını iletti.