Küresel bilgisayar pazarı son verilerle birlikte yeniden ivme kazandı. Uzun süredir çeşitli krizlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen bilgisayar satışları, dengesiz bir grafik ortaya koyuyordu. Pazar araştırma şirketi IDC’nin verilerine göre 2025 yılının üçüncü çeyreğinde sektörde artış kaydedildi.

Küresel PC sevkiyatları 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 oranında artış kaydetti. Bellek sorunları ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle düşüş beklenmesine rağmen bu artış dikkat çekti.

Lenovo yüzde 25,2 pazar payıyla önceki dönemlerdeki liderliğini korurken, markayı HP, Dell gibi sektörün diğer devleri takip ediyor, bunların yanı sıra Apple ve Asus da ilk 5'te yer alıyor.