Apple’ın son güncellemesi bazı hataları giderse de iPhone ve Mac tarafında sorunlar tamamen ortadan kalkmamıştı. Özellikle Mac cihazlarda görülen Wi-Fi problemi devam ederken, macOS 26.4.1 güncellemesinin bu sorunun çözümüne odaklandığı belirtiliyor.

APPLE YENİ GÜNCELLEMELERİNİ YAYINLADI

iOS 26.4.1 güncellemesi, Apple Parolaları dahil olmak üzere iCloud verilerinin senkronizasyonunu engelleyen iPhone hatasının giderilmesine odaklanıyor.

macOS Tahoe 26.4.1 güncellemesiyse M5 işlemcili MacBook Air ve Pro modellerinde içerik filtreleme uzantıların kullanıldığı sırada Wi-Fi ağına bağlanma sorununa neden olan problemi çözüyor.