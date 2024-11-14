TBMM’deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan MHP Milletvekilleri, dikkat çeken bir teklif sundu...

Söz hakkı alan MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, üniversite sınavının kaldırılması önerisinde bulunarak "Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek hale geldi" ifadesinde bulundu.

"ORTAÖĞRETİM SONUNDA OLGUNLAŞMA SINAVINI ESAS ALAN BİR EĞİTİM MODELİ"

MHP’li Kılıç, komisyondaki konuşmasında Bakan Yusuf Tekin’e seslenerek şu sözleri sarf etti:

Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve yerine ilköğretim ile ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı uygulanacak müfredatla ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modelini tahayyül ediyoruz. Açık öğretim de dâhil üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek zenginliğe geldi. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını talep ediyoruz.

MHP’li Kılıç'ın ardından söz alan MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu da, açıklamasında “Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan, bir yönlendirmeye bağlı fırsat eşitliğini de gözeten üniversite öngörüyoruz” ifadesine yer verdi.