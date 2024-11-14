AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan,x sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"DSİ Bölge Müdürlüğümüz 20 Aralık'ta Demirtaş Barajını yenilenmesi için ihaleye çıkıyor. Proje tamamlandığında tarım şehri Bursa'mızın gözbebeği; İsmetiye, Kazıklı, Ağaköy, Alaşar, Demirtaş, İğdir, Samanlı yerleşkelerini kapsayan, bin 916 hektarlık alanda son teknoloji ile inşa edilecek sulama şebekesi hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Bursa'mıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun."