Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki olta iğnesi yutarak yaralanan kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin acil müdahalesiyle hayata tutundu.

Sahil bandında dolaşan vatandaşlar, bir kedinin ağzından olta misinası sarktığını fark edince durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne ihbar etmişlerdi. Gelen ihbar üzerine kedi, ekipler tarafından müşahede altına alınmış ve sağlık durumu kritik olan yaralı hayvana acil olarak müdahale edilmişti. Çekilen röntgen sonucunda olta iğnelerinin kedinin midesine saplandığı anlaşılmış ve sonrasında ise kedi ameliyata alınmıştı.

Kedinin sağlık durumu ile ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nden edinilen son bilgilere göre, 2 adet olta iğnesi ve misinasının kedinin midesinden başarılı bir operasyonla çıkarıldığı, olta kancasının enfeksiyon oluşturma riskine karşı, antibiyotik ve serum tedavisine başlandığı belirtildi. Kedinin genel sağlık durumunda şu an için bir olumsuzluğun söz konusu olmadığı ve 48 saat yoğun bakımda tutulacağı aktarıldı.