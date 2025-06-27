Balıkesir’in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’ye ait biyogaz, kompost ve organomineral gübre üretim tesisinin kapasite artırımına ilişkin projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı verildi. 23 Ocak 2025 tarihli bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler Gönen Belediyesi’ne çevrildi. Ancak Belediye Başkanı İbrahim Palaz’ın bugüne kadar konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmaması, vatandaşların tepkisini daha da büyüttü.

2024 yılında yapılan "Halkın Katılımı Toplantısı"nda vatandaşlar açık bir şekilde "mevcut tesisin kapatılmasını istediklerini" dile getirmişti. Aradan geçen bir yılda kapasite artışının onaylanması, halkın iradesine kulak verilmediği eleştirilerini beraberinde getirdi.

Gönen halkı, biyogaz tesisinden kaynaklanan kötü koku, çevre kirliliği ve özellikle Gönen Çayı’nın kirlenmesi gibi sorunlara uzun süredir dikkat çekerken, bu konularda herhangi bir girişimde bulunmayan yerel yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

"Lavantayla algı mı yönetiliyor"

Tepkilerin fitilini ateşleyen gelişmelerden biri de Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı lavanta tarlası paylaşımı oldu. "Gönen buram buram lavanta koksun istedik" notuyla lavanta tarlasında poz veren Palaz, sosyal medyada sert yorumlarla karşılaştı. Yüzlerce vatandaş, lavanta tarlasındaki pozun gerçek çevre sorunlarını görmezden gelen bir "algı yönetimi" çabası olduğunu savundu.

Çevre mücadelesi sürüyor

Gönen’de çevre duyarlılığı her geçen gün artarken, halk özellikle biyogaz tesisinin çevreye ve tarıma etkileri konusunda daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik talep ediyor. Gönen Belediyesi’nin sessizliğini sürdürmesi halinde tepkilerin daha da büyümesi bekleniyor.

Vatandaşlar, yerel yöneticilerden bu tür kritik çevre konularında halkın yanında durmalarını ve kamuoyunu bilgilendirmelerini talep ediyor. Gözler şimdi Gönen Belediyesi’nden gelecek olası bir açıklamada.