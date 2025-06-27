2027 ile 2047 yılları arasında yürütülecek araç muayene işlemlerinin ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmeti Turka markası altında sunacak. Yeni döneme hazırlıklar hız kazanırken, Türkiye genelinde 249 istasyonun kurulması planlanıyor. [www.turka.com](http://www.turka.com) internet sitesi üzerinden bayilik başvurularını almaya başlayan şirket, teknolojik altyapıya sahip, çevreye duyarlı ve afetlere karşı hazırlıklı istasyonlar kurmayı hedefliyor.

2024 yılı verilerine göre, araç muayene sayısı tekrarlarla birlikte 15 milyona ulaşmış durumda. Türkiye, bu rakamla dünyada en fazla araç muayenesi yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gözetiminde yürütülen ihaleyi 21 Mayıs 2025’te kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, yeni bir bayilik ağı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Grup, Türkiye’den Met-Gün ile birlikte, ABD merkezli Opus Group ve İspanyol şirketler Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA’dan oluşuyor.

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, ihalenin kazanılmasının ardından 2027’de hizmete başlayacaklarını, başlangıçta 249 istasyonla faaliyet göstereceklerini ve istasyon sayısının ihtiyaçlara göre artırılacağını belirtti. Salman, trafikteki araç sayısının her geçen yıl arttığını, bu nedenle muayene hizmetlerinin öneminin giderek büyüdüğünü ifade etti.

Bayilik başvurularının [www.turka.com](http://www.turka.com) adresi üzerinden alındığını belirten Salman, finansal yeterlilik şartının yanı sıra referans mektubuna sahip girişimcilerin başvurularının öncelikli değerlendirileceğini söyledi. “Yeni nesil araç muayene” anlayışıyla yola çıktıklarını vurgulayan Salman, sistemin hızlı ve insan odaklı olacağını belirtti. Elektrikli araçlara ve sürüş güvenliğine yönelik test programlarının da hayata geçirileceği açıklandı.

Salman ayrıca, Türkiye genelinde araç sayılarına göre istasyon yatırımlarının planlandığını, bu istasyonların olası afet durumlarında sahra hastanesine dönüşebilecek şekilde tasarlanacağını aktardı. Sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kullanımı öne çıkacak. Turka, 4 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı ve özellikle kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.