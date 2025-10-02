İsrail’in uyguladığı ablukayı aşmak amacıyla farklı ülkelerden gelen aktivistler, Küresel Sumud Filosu’yla denize açıldı.
Gazze’ye doğru ilerleyen filodaki bazı teknelere İsrail tarafından baskın düzenlendi.
BİR GEMİ SINIRA ULAŞTI
Fakat tüm engellemelere rağmen filoya katılan Mikeno Gemisi, Gazze kıyılarına varabildi.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden filodaki teknelere İsrail' in düzenlediği baskın, güvenlik kameralarına takıldı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, can yelekleri giymiş aktivistlere İsrail askerlerinin silah doğrulttuğu anlar açıkça izleniyor.
19 TEKNEYE EL KONULDU
İsrail güçleri, Sumud Filosu’na silahlı baskın düzenleyerek filodaki 19 tekneyi ele geçirdi.
15 TEKNE YOLA DEVAM EDİYOR
Filo basın ofisinin son açıklamasına göre Gazze’ye ilerleyişini sürdüren tekne sayısı yaklaşık 15 olarak bildirildi.