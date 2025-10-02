İsrail’in uyguladığı ablukayı aşmak amacıyla farklı ülkelerden gelen aktivistler, Küresel Sumud Filosu’yla denize açıldı.

Gazze’ye doğru ilerleyen filodaki bazı teknelere İsrail tarafından baskın düzenlendi.

BİR GEMİ SINIRA ULAŞTI

Fakat tüm engellemelere rağmen filoya katılan Mikeno Gemisi, Gazze kıyılarına varabildi.

68De136D58Fc5821 W1200Xh863

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden filodaki teknelere İsrail' in düzenlediği baskın, güvenlik kameralarına takıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, can yelekleri giymiş aktivistlere İsrail askerlerinin silah doğrulttuğu anlar açıkça izleniyor.

19 TEKNEYE EL KONULDU

İsrail güçleri, Sumud Filosu’na silahlı baskın düzenleyerek filodaki 19 tekneyi ele geçirdi.

15 TEKNE YOLA DEVAM EDİYOR

Filo basın ofisinin son açıklamasına göre Gazze’ye ilerleyişini sürdüren tekne sayısı yaklaşık 15 olarak bildirildi.

