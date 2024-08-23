Milas Belediyesi, doğası ve canlı türleriyle bilinen Bafa Gölü çevresinde bulunan gelişigüzel atılmış moloz ve çöplerin yarattığı kirliliğe karşı harekete geçti. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ekiplerle birlikte alanda incelemelerde bulunarak alanın bir an önce temizlenmesi için talimat verdi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un Bafa Gölü'ndeki alan incelemesi ve talimatının ardından Milas Belediyesi ekipleri de ivedilikle harekete geçerek alanda detaylı temizlik çalışması başlattı.

Ekipler, Bafa Gölü çevresinde 5 kamyon, 1 paletli ekskavatör ve çok sayıda personelle çalışmalar gerçekleştirerek alanın güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Bafa Gölü ve çevresinde gelişigüzel bir şekilde atılan moloz ve çöplerin kendisini derinden üzdüğünü belirterek “Dün ekiplerimizle birlikte alanda incelemelerde bulunduk bugün ise alanın temizlenmesi için çalışmalara başladık. Ekiplerimiz alanda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirerek alanı güzel bir görünüme kavuşturdu” dedi.

Çevre temizliğinin yalnızca belediyenin sorumluluğunda olmadığını, vatandaşların da doğaya karşı duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Topuz, Göl çevresindeki çöp ve molozların doğrudan vatandaşlar tarafından atıldığını belirterek, bu tür sorunların tekrarlanmaması için halkın bilinçli davranması gerektiğini söyledi.

Çevremizin temiz tutulması hepimizin ortak sorumluluğudur,” diyen Topuz, vatandaşları doğaya çöp atmamaları konusunda uyardı. Başkan Topuz, “Milas’ın doğal güzelliklerini korumak için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşam demektir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan daha duyarlı ve sorumlu davranmalarını rica ediyorum, moloz ve çöpü dökenler hakkında yasal işlemleri başlatacağız. Bu kötü görüntüleri görerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Tuğba Özay ve tüm vatandaşlarımıza çevreye olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.