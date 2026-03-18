Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için 20-21-22 Mart tarihlerinde şehir içi ayakta yolcu taşıyan toplu taşıma araçları ile Bursaray ve tramvay hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ayrıca Arife günü ile bayram boyunca 10.15-18.30 saatleri arasında her saat karşılıklı düzenlenecek otobüs seferleriyle mezarlıklara da ücretsiz ulaşım sağlanacak. Hamitler Kent Mezarlığı’na otobüsler Kent Meydanı otobüs durağından, Hasköy Kent Mezarlığı’na Emek İstasyonu’ndan, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı’na ise Kestel İstasyonu’ndan kalkacak.