Kadir Gecesi Üftade Konağı'ndaki yemekte birlik ve beraberlik mesajları verildi. 250 kişinin biraraya geldiği organizasyonda, Bursa ve ülke için yapılacak güzel hizmetler konuşuldu.

İki Platform Başkanı da olan Tarkan Gani; yaptığı açıklamada bu yıl ilkini düzenledikleri iftar organizasyonunun Bursa'nın manevi mimarlarından Üftade Hazretleri'nin yeni nesle tanıtılmasına vesile olacağını söyledi.

Gani, platformun Üftade Hazretleri'nin türbesi ve camisi yanında her hafta sonu çorba ikramında bulunduğunu hatırlatarak, bu tür organizasyonları daha da geliştireceklerini söyledi.