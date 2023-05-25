Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, İnegöl’de gerçekleştireceği çalışmaların startını basın mensuplarıyla bir araya gelerek verdi.

Özel bir işletmede basın mensuplarıyla yemekli toplantıda buluşan Atmaca gündemle alakalı açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını cevapladı. Atmaca’ya; Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan ve İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman Eşlik etti.

SAHA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Açılış konuşması yapan Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, “Bilindiği gibi Türkiye, önümüzdeki Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine kilitlenmiş durumda. Öncelikle bu seçimlerin neticesinin ülkemize hayır getirmesini Allah’tan niyaz ederim. Bu vesileyle bugün saha çalışmaları kapsamında Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca’yı İnegöl’ümüzde ağırlıyoruz. Saha çalışmaları gerçekleştireceğiz. İlk programımızı da siz değerli basın mensuplarımızla birlikte yaptık. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

KARARLAR DAHA GENİŞ KİTLELER TARAFINDAN ALINMALI

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ise, “İlk turda iyi bir çalışma yaptık. 6’lı masa müşterek iyi organizasyonlar yaptı. Seçim sonuçları ile sahanın yansıması birebir örtüşüyor demek çok doğru değil. Nihayetinde seçim ikinci tura gitti. Cumhur İttifakı tarafından Millet İttifakı’na yapılan iftiralar nedeniyle seçim ilk turda bitmedi. Bu iftiraların birçoğu kendi etraflarından da itiraf edildi. Cumhurbaşkanımız montaj bir videoyla ilgili milletin algısını yönetmek adına söylemiş olduğu sözler bizi derinden üzdü. Bu da verdiğimiz mücadelenin haklılığını ortaya koyar. Siyasi ikbal uğruna her türlü ilkeyi ayaklar altına alabilecek bir anlayışın toplumda adaleti sağlaması çok mümkün değil. Parlamenter sistemi tam olarak seçmene anlatamadığımızı, seçmenin kavramadığını gördük. 15 günlük süreç bizi bunu daha iyi anlatmaya Millet İttifakı’nda ortaklaşa oluşturulmuş bir hükümet programı var. Yine ortak yönetim anlayışı var. Ülkemiz büyük bir ülke ve güçlü bir devlet. Böylesine büyük bir ülke bir insanın kabiliyetine ve insafiyetine bırakılması doğru değil. Bugün gelinen noktada problemleri herkes biliyor. Cumhur ittifakı seçmeni de biliyor. Bir kişinin aldığı kararların bedelini tüm toplum ödüyor. Bunlar devleti şirket yönetiyor gibi yönetiyor. Devlet yönetimi asaleten olmaz vekaleten olur. Onun için alınan kararların daha geniş kitleler tarafından alınması gerekir. Amaç hızlı karar almak değil doğru karar almak olmalıdır” ifadelerini kullandı.