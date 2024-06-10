Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz hafta 2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boksörü Esra Yıldız Kahraman ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bünyesinde bulunan başarılı sporcularla anlaşma yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Tayland’da düzenlenen Dünya Olimpiyat Kota Elemelerinde Kadınlar 57 kiloda mücadele ederek 3 maçın 3’ünü de kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boksörü Esra Yıldız Kahraman ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandı. Paris 2024 Olimpiyatları’na vize alarak hem Balıkesir’i hem de Türkiye’yi gururlandıran 26 yaşındaki milli sporcu Esra Yıldız Kahraman’ı tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Genç sporcumuzu bünyemizde bulundurmaktan büyük onur duyuyoruz. Kendisini başarısından dolayı tebrik ediyorum. Şehrimizde sporu ve sporcuyu her zaman destekleyeceğiz. Balıkesir her şeyde olduğu gibi sporda da Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak” diye konuştu.