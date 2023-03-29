Türkiye-Hırvatistan maçında Büyükşehir Belediye Stadı’na girmek isteyen milli futbolcu Yunus Mallı, görevlilerin kapıları kapatması sonrası içeriye girmek için 20 dakika bekledi.

UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa’da ağırladığı Hırvatistan’a 2-0 mağlup oldu. 40 bin kişinin Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda takip ettiği mücadelede trajikomik bir olay yaşandı. Daha önce 25 kez ay-yıldızlı formayı giyen Yunus Mallı, stat kapısında kaldı. Milli futbolcunun yanı sıra Bursaspor’un kaptanı Enver Cenk Şahin ile tecrübeli oyuncular Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez de stada girmekte güçlük çekti. Yaşanan yoğunluktan dolayı görevliler, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki Batı Tribünü, VİP ve Basın giriş kapısını 21.15’te kapattı.

Yunus Mallı ve Bursaspor kaptanı Enver Cenk Şahin, görevlilere durumu izah etse de olumlu bir sonuç alamadı. Kapıda biriken taraftarlar ve basın mensuplarının yoğun itirazları sonunda emniyet güçlerinin kapıları açmasıyla kırmızı-beyazlı oyuncu maça girebildi.