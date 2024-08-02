Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Teknoloji Yaz Kampı’nın kapanış ve ödül törenine katıldı. Çocukların gelişimi adıma tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Kartoğlu, genç beyinleri Başakşehir’de yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Başakşehir Belediyesi teknoloji ve inovasyon alanında çocukların gelişimine katkı sağlamak adına eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Arduino ile Engellerden Kaçan Araba Projesi, Python ve Tinkercad ile 3D eğitimlerinin verildiği Teknoloji Yaz Kampı tamamlandı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren Başakşehirli çocuklar, ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı. Programa TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış da katıldı.

Genç beyinler yetişiyor

Genç beyinlerin dijital çağda doğru ayak izleri bırakması için eğitimlere devam ettiklerini söyleyen Kartoğlu, “Başakşehirli çocuklarımızın her zaman en önde olmaları adına birçok eğitime ev sahipliği yapıyoruz. Çocuklarımızın yaz ayını dolu dolu geçirmeleri adına düzenlediğimiz Teknoloji Yaz Kampı’mızı tamamladık. Bizim aynı zamanda doğanın içerisinde düzenlediğimiz doğa kamplarımız da bulunuyor. Mutlaka oralara da katılmanızı isterim. Kendinizi geliştirmeniz için aradığınız tüm eğitimler, tüm programlar bizde mevcut” şeklinde konuştu.