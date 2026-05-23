Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik, yapay zeka ve sanal gerçeklik uygulamalarının psikoterapide destekleyici unsur olarak kullanılabileceğini söyledi.

KOSTÜ’de psikoloji öğrencilerine yönelik düzenlenen; Rektör Yardımcısı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan ile Prof. Dr. Hamit Coşkun’un da katıldığı etkinlikte, yeni nesil psikoterapi yöntemleri uygulamalı olarak ele alındı. "Psikolojide Yapay Zeka Uygulamaları" başlığıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler, sanal gerçeklik gözlükleriyle fobiler, korkular, psikolojik ataklar ve farklı ruhsal durumlara yönelik senaryoları deneyimledi. Etkinlikte, sanal gerçeklik terapilerinin psikoloji alanında nasıl kullanılabileceği ve yapay zeka teknolojilerinin mesleğe etkileri değerlendirildi.

"Geleceği gören ve günümüzden hareket eden bir anlayışla yola çıktık"

Dijitalleşmeyle birlikte mesleklerin de dönüşüm geçirdiğini belirten Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik, "Dijitalleşme hayatımıza çok hızlı girdi. Dolayısıyla meslekler de bu doğrultuda değişimler ve dönüşümler gerçekleştiriyor. Bunlardan bir tanesi de bizim psikologluk mesleğimiz. Üniversitemizde biz geleceği gören ve günümüzden hareket eden bir anlayışla yola çıktık, bu vizyon üzerine çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de bunun bir örneğini sergiledik. Psikoloji bölümümüzde hocalarımızla ve VR COACH gözlük ekibiyle, sanal gerçeklik gözlük ekibiyle birlikte psikolojide yapay zeka uygulamaları üzerine çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

"Bu konuyu alan dersi olarak müfredatına ekleyen Türkiye’deki ilk psikoloji bölümüyüz"

Psikolojide yapay zeka uygulamaları alanında öncü olduklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Psikolojide yapay zeka uygulamaları alanında, bu konuyu alan dersi olarak müfredatına ekleyen Türkiye’deki ilk psikoloji bölümüyüz. Ülkemizdeki diğer bazı üniversiteler bu dersi henüz yeni işlemeye başlarken; biz yaklaşık 3 yıldır bu eğitimi sürdürüyor, öğrencilerimizle birlikte hem uygulamalı etkinlikler hem de akademik çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimiz mezun olduktan sonra en önemli program çıktılarımızdan biri olan psikolojinin güncel meseleleri ve dijitalleşen dünyanın yeni ihtiyaçlarına yönelik ihtiyaçlarını da karşılamış bulunuyorlar. Dolayısıyla öğrencilerimizi; kişisel deneyimlerini, niteliklerini ve donanımlarını artırmış şekilde mezun etmeyi amaçlıyoruz. Bugün yaptığımız bu etkinlik de bunlardan bir tanesiydi."

"Yapay zeka psikologların yerini alamaz"

Yapay zekanın doğrudan psikologların yerini alamayacağının altını çizen Çelik, mesleğin temelinde insan insana temasın yattığını ifade etti. Dünya genelinde yapılan araştırmaların da bu yönde olduğunu aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya dijitalleşti ve meslekler dönüşüme uğruyor. Bugün birçok araştırma grubu, bağımlı veya bağımsız araştırma grupları, yapay zeka teknolojilerinin mesleklere etkileri üzerine araştırmalar yapıyor ve bildiri yayınlıyorlar. Bu bildiriler doğrultusunda ortak kanı psikolog mesleğinin ve psikoloji alanlarının yapay zekanın psikologluk mesleğini doğrudan yapamayacağı yönünde. Psikoterapide insan insana temas, gönül bağı ve duygusal ittifak en iyileştirici faktörlerdir. Bugün robotlar bunu yapamıyor ama bu demek değildir ki biz bu teknolojileri dışlayalım. Biz de bu teknolojileri alan içerisine entegre ederek psikoterapilere yardımcı birer unsur olarak kullanabiliriz ve bu kullanımlarla birlikte VR sanal gerçeklik terapisi de bunlardan bir tanesi. Bu kullanımlarla birlikte psikologlar psikoterapi uygularken niteliklerini artırmış oluyorlar, aynı zamanda da çok daha hızlı, çok daha objektif şekilde rahatsızlıklara, hastalıklara ve diğer psikolojik problemlere yaklaşmış oluyorlar. Bu da dediğim gibi en temelde yine bütün o niteliklerini artırıcı faktörlerden bir tanesi oluyor."

"Teori derslerimiz kadar uygulama derslerine de ağırlık veriyoruz"

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik, bölüm olarak sadece teorik eğitime değil, saha uygulamalarına da büyük ağırlık verdiklerini söyleyerek, öğrencilerin aktif psikologlarla temas kurarak yeni teknolojileri kendi üzerlerinde deneyimlemelerinin mesleki gelişimlerine büyük katkı sunduğuna dikkati çekti.