Hatay’daki yaşam ve kültürel dokuyu yeniden inşa edebilmek amacıyla üniversitelerden kadim şehre ilişkin her türlü bilgi, belge, araştırma, tez, resim gibi hangi bilgi varsa göndermeleri istendi.

Medeniyetler şehri olarak bilinen ve kültürel mirasıyla ün salmış Hatay ilinin yeniden ayağa kaldırılması için yurt dışından yedi uzman da Türkiye’ye gelerek çalışmalara katıldı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gökhan Yazgı "O kadar çok fotoğraf ve bilgi elimize gelmeye başladı ki bunları değerlendirip mahallesiyle birlikte bir kültür mozaiği oluşturmak istiyoruz. Bugüne kadar 5 bin 877 adet tescilli taşınmaz kültür varlığının incelemesini tamamladık. Bu noktalarda kitabe, bezemeli taş, mihrap ve minber parçaları, ahşap kapı kanatları, süslemeli mozaik ve seramik parçaları olmak üzere 265 eser enkazlardan çıkarılarak envanter kaydı yapıldıktan sonra muhafaza altına alındı” şeklinde belirtti.