Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesi Cami Sokak'ta bugün saat 15.30 sularında bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, M.A. adlı sürücünün aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşti. Minibüsün plakası henüz öğrenilemedi.

Minibüs, park halindeki 6 araca ve yol kenarında yürüyen bazı yayalara çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü M.A. ile yaya olarak yolun kenarında bulunan M.D. ve P.Y. yaralandı. Ayrıca kazada yer alan 6 araç da maddi hasar gördü.

Olayın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, acilen Ürgüp Devlet Hastanesi'ne taşındı. M.D. adlı yaya tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

M.D.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.