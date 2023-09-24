Faaliyet gösteren 'Şirinler' adıyla bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olduğu tespit edilen 15 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Bu çete üyelerinin kentte, 6 esnafı tehdit ederek haraç almaya zorladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik gibi suçları işlediği belirlendi.

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Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı aldığının ardından, polis ekipleri operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 20 farklı adrese baskınlar düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 307 mermi, 60 adet uyuşturucu hap ve dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.

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Operasyon anına ait görüntülerde ise polis ekiplerinin, koçbaşıyla kırılamayan suç örgütüne ait evin kapısını, zırhlı bir araçla çarparak açtığı görülüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Adana'da gerçekleşen olayda mahkemede, 8 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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