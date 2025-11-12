Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, 4 yaşındaki Derman G.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Derman G. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Derman G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.