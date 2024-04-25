Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Halk Eğitimi Merkezi, "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları, Geleceğimiz Olan Çocuklarımızla Buluşuyor" projesi kapsamında "Minik Eller, Büyük Hayaller" temasıyla öğrencileri geleneksel Türk el sanatlarıyla buluşturdu.

Etkinlik, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine geleneksel Türk el sanatlarını tanıtma ve kültürel mirası aktarma amacıyla yapıldı. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Ebru Sanatı’nda Usta Öğretici Zekiye Tatlı, Seramik’te Usta Öğretici Nail Yurdusev ve Tokat Tahta Baskı’nda da Usta Öğretici Dilek İkizçelli alanlarında öğrencilere eğitim verdi. Etkinlikte çocuklar eğlenirken öğrenmelerine de destek olmayı hedeflendi. Bu etkinlikler, çocukların düşünce gücünü geliştirmeyi ve sosyal becerilerini artırmayı amaçladı.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, "Minik Eller, Büyük Hayaller" etkinliğinin geleneksel sanatları yaşatmayı ve nesilden nesile aktarmayı amaçladığını belirtti. Proje kapsamında farklı okullardan öğrencilerle yapılacak etkinliklerin yıl boyunca devam edeceği planlanıyor. Özdemir "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları, Geleceğimiz Olan Çocuklarımızla Buluşuyor" projesi kapsamında "Minik Eller Büyük Hayaller" temalı etkinliğimizde Şehit Teğmen Doğuş Uran Anaokulu, 17 Eylül İlkokulu ve Ticaret Borsası Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerle birlikte geleneksel sanatlarımı yaşatmak ve bunları nesilden nesile aktarmak için yapılmaktadır. Amacımız kültürel mirasımıza ilgi duymak, sizlerde var olan yetenek ve ilgi alanlarınızı geliştirmektir. Müdürlüğümüzce ilçemizdeki farklı okulların talepleri doğrultusunda proje kapsamında yapılacak etkinliklerin yıl boyunca devam etmesini planlıyoruz" dedi.