Yenişehir’in tarihi ve doğal güzelliklerini turizm vitrinine çıkaracaklarını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Şehrimizin ve esnafımızın turizmden payına düşen gerçek hakkını almasını hedefliyoruz” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker’i makamında ağırladı. Yenişehir’in, tarihi kimliğinin ön plana çıkartılarak ilçeyi turizm rotası haline getirmek istediğini söyleyen Başkan Ercan Özel, “Tarihte 4 kıtada yüz yıllar boyunca hüküm süren Osmanlı Cihan Devleti’nin temellerinin atıldığı ve devletin ilk başkenti olan Yenişehir’de, tarihi değerlerimizi daha fazla ön plana çıkarmak istiyoruz. Bunun yanı sıra başta Cennet Kanyonu olmak üzere doğal güzelliklere sahip olan ilçemizin tanıtımına yatırım yaparak şehrimizin ve esnafımızın turizmden payına düşen gerçek hakkını almasını hedefliyoruz” dedi.

Turizmin ön plana çıkması adına çalışmalara başlayacaklarını anlatan Başkan Ercan Özel, Yenişehir’i ortak akılla yöneterek, birlikte kalkındıracaklarının vurgusunu yaptı. Başkan Özel, “Turizm sektörüne yön veren TÜRSAB’la birlikte ilçemiz tarihini ve doğal güzelliklerini turizme kazandırmak için ortak hareket edeceğiz. Turizmin rotasını Yenişehir’e çevirmek için çalışacağız” diye konuştu.