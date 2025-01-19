Verilere göre, Türkiye'nin mobilya üretimi 2024 yılında toplamda 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, Türkiye’nin mobilya ihracatı ise 3.5 milyar dolar olarak belirlendi. İthalat ise 2.7 milyar dolara ulaştı.

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren işyeri sayısının 32 bin civarında olduğu belirtilirken, sektörde yaklaşık 210 bin kişi istihdam edilmektedir. 2024 yılı itibarıyla mobilya sektörüne yapılan yabancı sermaye yatırımlarının ise 550 milyon dolar seviyesinde olduğu açıklandı.

Özbek'in verdiği verilere göre, 2024 yılında Türkiye’de yaklaşık 1.2 milyon adet koltuk üretildi. Yatak odası üretimi 800 bin adede, yemek odası üretimi ise 600 bin adede ulaştı. Öte yandan, mobilya ihracatında da önemli rakamlar kaydedildi. 2024 yılında 400 bin adet koltuk, 200 bin adet yatak odası ve 150 bin adet yemek odası yurt dışına gönderildi.