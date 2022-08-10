Bu gece yarısından itibaren motorine 81 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Dün gece motorine 1 TL indirim gelmişti. Motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin Fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek. Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL'ye, Ankara'da 23,26 TL'ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.