Türkiye’nin girişimcilik alanında önde gelen isimleri ve şirketleri Egirişim Summit 2024’de buluştu. 150’ye yakın start-up kurucusunun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte bir çok yatırımcı, girişimci ve girişimci adayları bir araya geldi.

Egirişim Summit 2024’te onlarca sektörde birçok üst düzey yönetici konuşmalarıyla sektörleri değerlendirdi. Son dönemin çok konuşulan sektörlerinden olan hızlı teslimat ile ilgili Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, ‘Hızlı Teslimat Sektörünün Bugünü ve Yarını’ isimli panelde konuşmacı olarak yer aldı.

“Sen işine odaklan operasyonunu ben yönetirim”

Vigo’da ekibiyle birlikte 6 bin kuryelik büyük operasyonu yöneten Ali Cicioğlu, sektöre şirket olarak nasıl katkı sağladıklarını şu sözlerle açıkladı:

“Vigo bir kurye ve kurye teknolojileri firması özetle. Restaurantlara, marketlere, e-ticaret firmalarına, hem kurye tedariği sağlıyoruz hem de operasyonlarını uçtan uca yönetiyoruz. Şunu demek çok değerli, ‘Sen hiç bir şey ile uğraşmayacaksın sen sadece kendi ürünün ile, satış ile, pazarlama ile uğraş bütün operasyonu bana ver.’ Bunu nasıl yapıyorum? Doğru kuryeleri göndererek, kılık kıyafeti düzgün, vaktinde gelen seçilmiş kuryelerle çalışıyoruz. Bunu tabi herkes yapıyor diyor olabilirsin, bunun dışında kendi ürettiğimiz teknolojilerle o işin daha verimli yapılmasını sağlıyoruz. Bütün platformlara entegre müşteri panellerimiz ve kurye uygulamalarımız var. Arkada çalışan algoritmalar var, bu algoritmalar sayesinde bu işi daha verimli yapmasını sağlıyoruz bence asıl oluşturduğumuz fark bu diyebilirim.

“Kuryeye dokunmak çok önemli”

Anlık binlerce kurye İstanbul sokaklarında şirketimiz için çalışıyor, bu kadar aktif kuryeyi yönetmek için sahadan çok iyi anlamak lazım. Sahada olmadan, Uber gibi araçları sadece sistemden yönetmek bizde pek işlemiyor çünkü kurye de bir insan sonuçta, dokunmak lazım. Bizim çok iyi saha ekiplerimiz var, o delegasyonu, o executor ekipleri iyi oluşturduk. 5 senelik tecrübemizle bunları yaptık ve bunun dışında tabii ki kuryeyi monitör edebildiğimiz, performansını ölçebildiğimiz sistemler kurduk.

“Hiç yatırım almadan ilerledik”

Biz kendimizi kuryelerle müşterilerin siparişleri arasında bir B2B platform gibi konumlandırıyoruz. Dolayısıyla büyümek için çok bir kaynağa ihtiyacımız olmuyor açıkçası, bu yüzden biz de yatırım almadık. Yurt dışı planları olabilir önümüzdeki dönemlerde, öyle bir atılım olursa öyle bir yatırım ihtiyacımız olabilir. Ama bu güne kadar bu şekilde ilerleyebildik.”

Yurt içi ve yurt dışında yeni hedefler

Şirketin kısa ve orta vadedeki hedeflerini açıklayan Ali Cicioğlu, “Sahayı büyütmek yeni dikeylere gitmek açısından çok önemli. Şimdi C2C platformu kuruyoruz. Birine bir ürün göndermek istediğiniz zamanda Vigo’yu kullanıp gönderebileceksiniz sadece B2B değil. Aynı zamanda hala çok geniş bir pazar var, 5-6 bin sayısını çok rahat 15-20 binlere çıkarabiliriz. Bir yandan da yurt dışı pazarını hedefliyoruz oralara da güçlü bir şekilde girmek istiyoruz” dedi.