Dijital bankacılık platformu ON Dijital Bankacılık, e-ticaret platformu Hepsiburada iş birliği ile online alışveriş kredisi sunduğunu duyurdu.

Dijital bankacılık platformu ON Dijital Bankacılık, Hepsiburada ile iş birliğine giderek tüketicilere online alışveriş kredisi hizmetiyle destek oluyor. Yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu müşterilerine özel olarak sunulan online alışveriş kredisi, hızlı ve kolay başvuru süreçleri ile online alışverişte kolaylık sağlıyor. E-ticaret platformu alışverişlerinde taksit seçeneklerinden faydalanmak isteyen mevcut ON’lular ya da yeni ON’lu olacak müşteriler, kredi ile ürün satın alma imkanına sahip oluyorlar. Online alışveriş kredisi ile e-ticaret platformu müşterileri kredi kartına taksit imkanı olmayan ürünlerde de taksitle alışveriş yapma avantajından faydalanıyor.

“Kolay ve hızlı online kredimiz ile alışveriş deneyimini yükselteceğiz”

ON Dijital Bankacılık platformunun büyüme başarısını sürdürmek hedefiyle yeni iş birliklerini hayata geçirdiklerini belirten Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, “Kolay ve rahat bankacılık anlayışına yeni bir soluk getiren ON Dijital Bankacılık markamızla geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarıların devamını getirmek için yeni iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Yeni iş birliğimizin; hem Hepsiburada müşterilerinin online alışveriş deneyimini kolay ve hızlı hale getireceğine hem de markamızın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu iş ortaklığı ile Türkiye’nin önde gelen ve güvenilir online alışveriş platformu olan Hepsiburada müşterilerinin online alışverişte kredi kartı limitlerine takılmadan istedikleri ürünü hızlıca satın alabilmelerine destek olacağımız için çok mutluyuz. Ayrıca, iş birliğimizin hayata geçmesinden hemen sonra yaptığımız kampanyamız ile rekabetçi bir oran sunarak oldukça başarılı bir kampanya dönemi geçirdik. Avantajlı faiz oranlarımızla tüketicilere elektronikte yeni bir ödeme yöntemi olarak Alışveriş Kredisi ile taksitlendirme fırsatı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Müşterilerine en geniş vadelendirme ve ödeme çözümü alternatiflerini sunmayı hedeflediklerini belirten Hepsipay Finansal Teknoloji ve Ödeme Çözümleri Grup Direktörü Soner Beyhan, “Hepsipay olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğumuz çözümlerle, onların alım gücünü artıran, güvenli, hızlı ve pürüzsüz ödeme ve vadelendirme yapabilmelerini sağlayan çözümleri sunuyoruz. ON Dijital Bankacılık platformu ile yaptığımız bu iş birliği de bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz bir çözüm olarak öne çıkıyor. Platform ile iş birliğimiz, müşterilerimize cazip ödeme seçenekleri sunma yaklaşımımıza katkı sağlayacak. Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret platformu olarak müşterilerimizin alım gücünü destekleyen çözümler sunarak onların alışveriş deneyimlerini zenginleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.