Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ana yoldan yan yola dönüş yapmak isteyen bir otomobile, aynı yönde giden motosiklet çarptı. Savrulan motosiklette bulunan sürücü ile arkasındaki bir yolcu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.C.A. (26) idaresindeki 34 HRP 649 plakalı otomobil, göl istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken bir fabrikaya ait otoparka dönüş yapmak istedi. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan B.E. (18) idaresindeki 16 BLP 046 plakalı motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarparak savruldu. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklette bulunan sürücü B.E. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan H.K. (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar, göl yolunda son günlerde artan kazalar sebebiyle yol için farklı önlemler alınmasını istedi.