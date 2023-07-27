Sinanbey mahallesindeki sokak düğününde meydana gelen olayda öfkeli koca, eşini bıçakla yaraladı. Kadının kardeşleri ise öfkeli kocayı darp ederek yaraladı.

Olay Sinanbey mahallesi Letafet sokakta meydana geldi. Hakan K.(47), eşi Cansu K.(34) ile birlikte sokak düğüne katıldılar. Düğünde koca ile arasında tartışma çıktı. Tartışmada öfkelenen Hakan K., eşini sol kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının kardeşleri ise eniştelerini, darp ettiler.

Yaralanan Hakan K.'da hastanede tedavi altına alındılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.