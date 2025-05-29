CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik cezalarını açıkladı. Trafik kazalarıyla ilgili verileri açıklayan Yerlikaya, Türkiye’de günde 4,3 kişinin trafik kazalarında vefat ettiğini, yaşanan her 2 kazadan birine motosiklet sürücülerinin karıştığı söyledi.

KASK TAKMAYAN YANDI

Yeni trafik cezalarıyla ilgili bilgi veren Yerlikaya, uygulamada olan cezalarda kask takmamanın cezasının 993 lira olduğu belirtirken, yeni düzenleme sonrası uygulanacak kask, güvenlik gözlüğü takmayan sürücülere kademeli olarak 2500 ila 10 bin TL arasında cezai işlem uygulanacağını belirtti. Ayrıca sürücü haricinde, motosiklette yolcu konumunda olan 15 yaşını doldurmamış çocukların koruyucu tertibat kullanmaması halinde 5 bin TL ceza verilirken, sürücü veya yolcu kask takmaması durumunda trafikte seyretmesine izin verilmeyecek.



AKROBATİK HAREKET VE YARIŞ YAPANLARA REKOR CEZA

Trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücülere 46 bin TL para cezası, 60 gün ehliyetine el konulacak ve motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Akan trafikte yarış yapan motosiklet sürücülerine ise, 46 bin TL para cezası, 2 yıl ehliyetine el konulacak ve motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.